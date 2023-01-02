Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

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  • 02.01.2023 13:34
  • Güncelleme: 02.01.2023 14:01
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Kayserispor - Karagümrük maçını Suat Arslanboğa yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Vavacars Fatih Karagümrük arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Vavacars Fatih Karagümrük müsabakasına hakem Suat Arslanboğa atandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Suat Arslanboğa’ya bu zorlu maçta Samet Çavuş ve Ali Tuna yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Alper Akarsu belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

04 Ocak 2023 Çarşamba günü RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Fatih Karagümrük müsabakası saat 17.00’de başlayacak.

İHA

Kayseri Gündem
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