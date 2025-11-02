Kayserispor - Kasımpaşa: 3-2
Kayserispor, Süper Ligin 11'inci haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Süper Ligin 11’inci haftasında Kayserispor bugün Kasımpaşa’yı konuk etti. Sarı kırmızılılar 3-2'lik skorla Kasımpaşa’yı mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL… Furkan attı, Kayserispor öne geçti. Kayserispor’da orta alanda topla buluşan Mendes’in kale sahasına ortasında Furkan sağ ayağının dışı ile topa dokunmayı başardı. Meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0
GOL… Winck attı, Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kasımpaşa’da orta alanda topla buluşan Szalai’nin ceza sahasının sağ iç kısmında uzun pasında Winck topu göğüsü ile indirdikten sonra sağ ayağının üstü ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
GOL… Denswill attı, Kayserispor tekrar öne geçti. Mendes’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına inen topa kimse dokunamadı, arka direkte bulunan Denswill kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
GOL… Kubilay attı, Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kasımpaşa’da sağ kanatta topla buluşan Cem’in ceza sahası içine ortasında savuma topu uzaklaştırmak isterken başarılı olamadı, Kubilay sol ayağının içi ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-2
GOL… Tuci attı, Kayserispor öne geçti. Kayserispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Burak’ın ceza sahası içine ortasında herkesi aşan topu Ramazan sol kanatta kontrol etti. Ramazan’ın ceza sahası içine ortasında Tuci yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 3-2
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
KAYSERİSPOR: Onurcan, Ramazan (Dk. 85 Abdulsamet), Hosseini, Denswill, Carole, Dorukhan (Dk.62 Bennaser), Mane (Dk. 77 Tuci), Mendes, Furkan (Dk. 77 Mehmet), Opoku (Dk. 62 Burak), Onugkha
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck, Nicholas Opoku, Szalai, Frimpong, Cem (Dk 87 Oanes), Cafu, Baldursson(Dk. 87 Ali Yavuz), Yusuf (Dk. 62 Espinoza), Mamadou(Dk. 62 Kubilay), Pape
GOLLER: Dk. 12 Furkan, Dk. 32 Denswill, Dk. 81 Tuci (Kayserispor) Dk. 19 Wick, Dk. 67 Kubilay (Kasımpaşa)
SARI KART: Furkan, Hosseini, Mehmet Eray Özbek (Kayserispor) Baldursson(Kasımpaşa)