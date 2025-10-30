  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Pazar günü oynanacak olan Kayserispor – Kasımpaşa maçının biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.

Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Kayserispor Süper Ligin 11’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Doğu Alt: 338 TL,
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst: 138 TL,
Misafir Tribünü: 178 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Melikgazi’de yapay zeka asistanı: Mega hizmette
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
Kayseri'de ehliyetsiz sürücüler arttı
İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı
İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı
Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı
Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi
Yeşilhisar'da 40 dükkanlı çarşı projesi
Eğitmen Taştan, 'Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez'
Eğitmen Taştan, “Zaman çok acımasız bir kaynaktır, kimseyi affetmez”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!