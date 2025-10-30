Kayserispor – Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı
Pazar günü oynanacak olan Kayserispor – Kasımpaşa maçının biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıktı.
Kayserispor Süper Ligin 11’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıktı. Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Doğu Alt: 338 TL,
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst: 138 TL,
Misafir Tribünü: 178 TL