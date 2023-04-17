Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

 Kayserispor'un ligin 30'uncu haftasında sahasında konul edeceği Kasımpaşa maçının biletleri satışa çıktı. Çarşamba günü oynanacak olan müsabakanın başlama saati 17.00 olarak açıklandı. 

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  • 17.04.2023 13:54
  • Güncelleme: 17.04.2023 13:54
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Kayserispor-Kasımpaşa maç biletleri satışa çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserispor’umuzun Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu 30. haftasında 19 Nisan çarşamba günü saat 17.00'de Kasımpaşa ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından satışa sunuldu” açıklamasına yer verildi. 

Açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde: 
Batı Balkon 200 TL, 
Batı Alt 150 TL, 
Doğu Alt: 100 TL, 
Doğu Üst: 75 TL, 
Kuzey Üst ve Güney Alt: 50 TL,
Misafir Tribün: 65 TL.

1ha

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