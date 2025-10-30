Kayserispor - Kasımpaşa maçını Kadir Sağlam yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 11’inci haftasında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Kayserispor’un Pazar günü Kasımpaşa’yı konuk edeceği müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Erkan Akbulut yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Hasan Ülker görev alacak. Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 17.00’de başlayacak.

Süper Ligin 11’inci haftasında oynanacak müsabakalar ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şu şekilde;

Başakşehir- Kocaelispor: Batuhan Kolak,

Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol,

Galatasaray- Trabzonspor: Cihan Aydın,

Konyaspor- Samsunspor: Ali Şansalan,

Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam,

Beşiktaş- Fenerbahçe: Ali Yılmaz,

Eyüpspor- Antalyaspor: Alper Akarsu,

Alanyaspor - Gaziantep FK: Oğuzhan Aksu,

Rizespor - F.Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi.