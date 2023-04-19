Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti
Yukatel Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.
- 19.04.2023 19:23
- Güncelleme: 19.04.2023 19:23
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Süper Ligin 30’uncu haftasında Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa’yı konuk etti. RGH EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlandı.
KIRMIZI KART: Maçın 90+3’üncü dakikasında Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Konuk ekipten Dijilobodj, orta alanda Gavronovic’e yaptığı sert faulün ardından direk kırmızı kart ile oyun dışında bırakıldı.
Mücadelede Kayserispor kalecisi Bilal sakatlık yaşadı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası maça devam etti.
Her iki yarıda da takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 46’ya, Kasımpaşa da 34’e yükseltti.
MAÇIN KARNESİ
Stadyum: RGH EnerTürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Narinç, Hakan Yemişken
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, D. Kolovetsios, Arif Kocaman, A. Uzodimma, Y. Ackah (Dk. 65 Cardoso) Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek) O. Kemen, Bernard Mensah-C. Mane (Dk. 77 Attamah-Gavranovic) M.Thiam.
KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, R. Donk, P. Djilobodji, M. Ben Ouanes, M. Tırpan, Aytaç Kara, H. Hajradinovic (Dk. 65 Eyyseric) M. Fall (Dk. 96 Tarkan Serbest) M. Chouiar (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), F. Koita (Dk. 82 Bahoken)
SARI KARTLAR: Dk. 11 F. Koita (Kasımpaşa), Dk 12 O. Kemen (Kayserispor),Dk. 30 M. Tırpan(Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Dijilobodj (Kasımpaşa)