Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti

Süper Ligin 30’uncu haftasında Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa’yı konuk etti. RGH EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

KIRMIZI KART: Maçın 90+3’üncü dakikasında Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Konuk ekipten Dijilobodj, orta alanda Gavronovic’e yaptığı sert faulün ardından direk kırmızı kart ile oyun dışında bırakıldı.

Mücadelede Kayserispor kalecisi Bilal sakatlık yaşadı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası maça devam etti.

Her iki yarıda da takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 46’ya, Kasımpaşa da 34’e yükseltti.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: RGH EnerTürk Enerji Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Narinç, Hakan Yemişken

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, D. Kolovetsios, Arif Kocaman, A. Uzodimma, Y. Ackah (Dk. 65 Cardoso) Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek) O. Kemen, Bernard Mensah-C. Mane (Dk. 77 Attamah-Gavranovic) M.Thiam.

KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, R. Donk, P. Djilobodji, M. Ben Ouanes, M. Tırpan, Aytaç Kara, H. Hajradinovic (Dk. 65 Eyyseric) M. Fall (Dk. 96 Tarkan Serbest) M. Chouiar (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), F. Koita (Dk. 82 Bahoken)

SARI KARTLAR: Dk. 11 F. Koita (Kasımpaşa), Dk 12 O. Kemen (Kayserispor),Dk. 30 M. Tırpan(Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Dijilobodj (Kasımpaşa)