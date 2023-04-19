Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti

Yukatel Kayserispor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.  

PAYLAŞ
  • 19.04.2023 19:23
  • Güncelleme: 19.04.2023 19:23
  • 90
Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti

Süper Ligin 30’uncu haftasında Yukatel Kayserispor, Kasımpaşa’yı konuk etti. RGH EnerTürk Enerji Stadyumu’nda oynanan maç golsüz eşitlikle tamamlandı. 
KIRMIZI KART: Maçın 90+3’üncü dakikasında Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Konuk ekipten Dijilobodj, orta alanda Gavronovic’e yaptığı sert faulün ardından direk kırmızı kart ile oyun dışında bırakıldı.
Mücadelede Kayserispor kalecisi Bilal sakatlık yaşadı ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası maça devam etti. 
Her iki yarıda da takımların karşılıklı ataklarından gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 46’ya, Kasımpaşa da 34’e yükseltti. 

MAÇIN KARNESİ
Stadyum: RGH EnerTürk Enerji Stadyumu
Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Narinç, Hakan Yemişken

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, D. Kolovetsios, Arif Kocaman, A. Uzodimma, Y. Ackah (Dk. 65 Cardoso) Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek) O. Kemen, Bernard Mensah-C. Mane (Dk. 77 Attamah-Gavranovic) M.Thiam.

KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, R. Donk, P. Djilobodji, M. Ben Ouanes, M. Tırpan, Aytaç Kara, H. Hajradinovic (Dk. 65 Eyyseric) M. Fall (Dk. 96 Tarkan Serbest) M. Chouiar (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), F. Koita (Dk. 82 Bahoken) 

SARI KARTLAR: Dk. 11 F. Koita (Kasımpaşa), Dk 12 O. Kemen (Kayserispor),Dk. 30 M. Tırpan(Kasımpaşa)
KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Dijilobodj (Kasımpaşa)

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, koltuğunu küçük Esila'ya devretti

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Bayram öncesi kolonyalar Başkan Büyükkılıç'tan

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Şekercilerde bayram yoğunluğu

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Büyükşehir, Ramazan Bayramı'na hazır

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Hulusi Paşa Sahuru emekçilerle yaptı

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Ertekin: 'İktidar değişikliği olursa gidecek bir kişi var, o da Alpaslan Baki Ertekin'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

2
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

3
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

4
Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a 'yeni tramvay hattı' teşekkürü

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

DEVA Partisi Kayseri milletvekilliği aday adaylığı için 13 kişi başvurdu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti

Kayserispor-Kasımpaşa mücadelesi golsüz eşitlikle bitti

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

DAHA FAZLA
Çetin Arık'tan CEO Ertekin'e: 'Dava açmayan namerttir'

Çetin Arık’tan CEO Ertekin’e: “Dava açmayan namerttir”

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Bayram ikramlıkları kuruyemiş ve Türk kahvesi yoğun ilgi görüyor

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Esnaf: 'Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor'

Esnaf: “Vatandaş fiyat artışlarına her geçen gün alışıyor”

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı