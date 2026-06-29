Kayserispor, Kayra Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Kayserispor, altyapısından yetişen genç futbolcusu Kayra Cihan (18) ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen ve kulübün geleceğinde önemli bir yere sahip olması beklenen Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçası olacağına inandığımız futbolcumuz Kayra Cihan ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.