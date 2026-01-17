- Haberler
- Spor
- Kayserispor, kentten habersiz ayrılan Ronael Pierre Gabriel için yasal işlem başlatacak
Kayserispor, kentten habersiz ayrılan Ronael Pierre Gabriel için yasal işlem başlatacak
Kayserispor, devre arası transfer döneminde Dinamo Zagreb'ten transfer ettiği ve geçtiğimiz gün şehirden izinsiz ayrılan Ronael Pierre Gabriel için gereki yasal işlemi başlatacak.
Kayserispor devre arası transfer döneminde 5 ismi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz günlerde Dinamo Zagreb’ten transfer ettiği Ronael Pierre Gabriel, Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçti. Takımla antrenmana da çıkan Fransız futbolcu daha sonra kimseye haber vermeden şehirden ayrıldı. Kayserispor’un resmi sözleşme imzaladığı futbolcu ile alakalı olarak resmi işlemlere başladığı öğrenildi.