Kayserispor - Kocaelispor: 1-2

Kayserispor, Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar puan alamadan bu maçı sonlandırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR

GOL… Dakika 65‘te Agyei vurdu, Kocaelispor öne geçti. Kocaelispor'da Dijksteel taç çizgisine paralel pasını gönderdi. Topla buluşan Agyei ceza sahasının sağ iç kısmına koşusundan sonra sol ayağının içi ile uzak köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topa uzanmak istese de başarılı olamadı, meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu. 0-1



GOL… Dakika 73’te Agyei duble yaptı, Kocaelispor farkı ikiye çıkardı. Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Churlinov ceza sahasının sol iç kısmına koşusundan sonra arka direğe yerden pasını gönderdi. Agyei sağ ayağının içi ile yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2



GOL… Dakika 81’de Talha attı, Kayserispor farkı bire indirdi. Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mane ceza sahası içine yerden hızlı pasını gönderdi. Tuci topun üzerinden atladı, topu kontrol eden Talha sağ ayağı ile yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-2

MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

KAYSERİSPOR: Deniz - Denswil, Semih, Carole, Dorukhan(Dk. 77 Brenet), Bennasser(Dk. 55 Furkan), Cardoso, Görkem(Dk. 55 Mane), Mendes, Benes(Dk. 77 Talha), Chalov(Dk. 68 Tuci)

KOCAELİSPOR: Gökhan - Haidara(Dk. 62 Ahmet), Smolcic, Balogh, Dijksteel, Tayfur(Dk. 72 Churlinov), Show, Keita, Rivas (Dk. 46 Agyei), Petkovic, Can ((Dk.46 Sissoho(Dk. 81 Nonge)

GOLLER: Dk. 81 Talha (Kayserispor), Dk. 65 Agyej, Dk. 77 Agyej(Kocaelispor)

SARI KART: Bennasser, Cardoso, Semih, Denswil (Kayserispor), Haidara (Kocaelispor)