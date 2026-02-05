Kayserispor- Kocaelispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Süper Lig’in 21’inci haftasında Kayserispor ile Kocaelispor arasında oynanacakolan müsabakayı Ankara bölgesi hakemi Kadir Sağlam yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Mücahid Adem Çelebi ve Yusuf Susuz yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Hakan Ülker görevlendirildi. Kadir Sağlam bu sezon Kayserispor’un Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. 9 Şubat Pazartesi günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.