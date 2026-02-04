Kayserispor - Kocaelispor maçının biletleri satışa çıktı

  • Haberler
Kayserispor'un pazartesi günü Kocaelispor ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Kayserispor, Süper Ligin 21’nci haftasında evinde Kocaelispor’u konuk edecek. Bu maçın biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada,“Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’de Kocaelispor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından yarın saat 11.00'de satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi. 
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon: 638 TL,
Batı Alt: 538 TL,
Doğu Alt: 338 TL, 
Doğu Üst: 238 TL,
Kuzey Üst: 138 TL,
Misafir Tribünü: 178 TL

