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Kayserispor kombine bilet yenileme ve satış tarihi açıklandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor'dan yapılan açıklamada 11 -17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran'dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı.

Kayserispor kombine bilet yenileme ve satış tarihi açıklandı ⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kayserispor kombine bilet yenileme ve satış tarihi açıklandı 

Kayserispor’dan yapılan açıklamada 11 -17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran’dan itibaren ise genel satışların başlayacağı açıklandı.

Kayserispor tarafından 2026-2027 sezonu öncesi kombine bilet yenileme ve satış tarihleri açıklandı. 11-17 Haziran tarihleri arasında kombine bilet yenileme, 18 Haziran’dan itibaren ise genel satış yapılacak. Kulüpten yapılan açıklamada mevcut yerlerini almak isteyen taraftarlara yüzde 10 indirim uygulanacağı belirtildi. 

Kombine biletleri fiyatları şu şekilde açıklandı;
Batı Balkon D Blok: 13 Bin TL,
Batı Balkon C-E Blok 10 Bin TL,
Batı Balkon B-F Blok 8 Bin TL,
Batı Alt D Blok: 8 Bin TL,
Batı Alt C-E Blok: 6 Bin 500 TL,
Batı Alt B-F Blok: 4 bin 500 TL,
Doğu Alt D Blok: 5 Bin 500 TL,
Doğu Alt C-E Blok: 4 Bin TL,
Doğu Alt A-B-F-G Blok: 3 bin TL,
Doğu Üst K-L Blok 3 Bin 500 TL,
Güney Üst: 2 Bin 500 TL

Haber Merkezi

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