Kayserispor kombine biletleri satışı devam ediyor
Kayserispor'un 2023 - 2024 sezonu öncesi satışa çıkan kombine bilet satışları devam ediyor.
- 12.07.2023 14:43
- Güncelleme: 12.07.2023 14:43
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Sezon hazırlıklarına geçen hafta başlayan Kayserispor’da kombine bilet satışları devam ediyor. İlk olarak mevcut kombinesi olanlara açılan satış pazartesi itibari ile genel satışa çıktı. Üç gündür devam eden kombine bilet satışları Mimarsinan Parkının yanında yer alan Kurşunlu Otoparkında bulunan satış noktasında ve internetten devam ediyor. Sarı kırmızılı kulüp loca satışında da başvuruları almaya başladı.
1ha
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