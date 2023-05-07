Kayserispor Konya deplasmanından 1 puanla döndü

Geçen haftayı hükmen galibiyet ile geçiren Kayserispor Süper Lig'in 33’üncü haftasında Konyaspor’a konuk oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında 2 kez öne geçen Kayserispor skoru koruyamadı. Attığı gollerden 2 dakika sonra gol yiyen Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

Kayserispor puanını 49’a çıkartırken Konyaspor da 46’ya yükseltti.

GOL... Maçın 46’ncı dakikasında Cardoso Kayserispor’u öne geçirdi. İkinci yarıya başlayan Kayserispor’da Mensah rakip sahaya topu Cardoso’ya ulaştırdı. Kayserispor Cardoso’nun golü öne geçti:0-1

GOL... Maçın 48’inci dakikasında ev sahibi takım korner atışında Kayserispor sahası önünde boş kalan Uğurcan kafa golü ile skoru dengeledi: 1-1

GOL... Maçın 53’üncü dakikasında soldan gelişen Kayserispor atağında Cardoso takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 1-2

GOL... Maçın 55’inci dakikasında ev sahibi takımın soldan gelişen atağında Soner ile ikinci golü buldu. Skor ikinci kez dengelendi: 2-2

MAÇIN KARNESİ

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Ali Alp

KONYASPOR: Sehic, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz (Dk.56 Cebrail), Moreno (Dk.79 Mehmet Ali”), Uğurcan, Soner, Pozuelo (Dk.90 Oğulcan), Bouchalakis, Mahir Emreli (Dk.56 Michalak), Diouf

KAYSERİSPOR: Cenk, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Gökhan, Kemen, Emrah (Dk.68 Ramazan), Cardoso, Mane (Dk.83 Ali Karimi), Mensah (Dk.68 Uzodimma), Thiam (Dk.89 İlhan)

GOLLER: Dk.48 Uğurcan, Dk.55 Soner (Konyaspor) Dk.46- 53 Cardoso (Kayserispor)

SARI KART: Ahmet Oğuz (Konyaspor) Gökhan(Kayserispor).