Kayserispor-Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in son maçında evinde Konyaspor'u ağırlayan Kayserispor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

STAD: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu
KAYSERİSPOR: Deniz, Berent, Katongo, Semih, Carole, Benes, Dorukhan (Dk. 66 Furkan), Görkem, Burak (Dk. 57 Mendes), Chalov (Dk. 85 Mather), Tuci (Dk. 57 Makarov)
KONYASPOR: Deniz (Dk.85 Egemen), Yasir (Dk. 90 Ahmet Tirpanci), Baniya, Ata, Arif, Jin Ho Jo (Dk. 90 Ömer), Bazoer, Andzouana, İsmail (Dk.90 Enes), Svendsen, Eren (Dk. 66 Ahmet)
GOLLER: Dk. 48 Benes, Dk. 73 Chalov (Kayserispor), Dk. 46 Eren (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 87 Bazoer (Konyaspor)

Süper Lig ekini Kayserispor, 2025-2026 sezonunun son maçında sahasında Konyaspor’u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Konyaspor 46’ncı dakikada Eren ile 1-0 öne geçti. Kayserispor 48’nci dakikada Benes’in golüyle maçta eşitlik getirdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren Kayserispor, 73’üncü dakikada Chalov’un golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor maçı 2-1 kazandı. 
(RHA)

Haber Merkezi

