Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Pazar günü oynanacak olan Kayserispor- Konyaspor maçının biletleri, 30 lira ile 300 lira arasında değişen rakamlarla satışa çıktı. Kulüp, men cezası alan Kuzey Alt Tribün C bloktaki kombine biletli taraftarların yerini de satışa çıkardı.

PAYLAŞ
  • 08.11.2022 12:22
  • Güncelleme: 08.11.2022 12:22
Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 14’üncü haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılı kulüp, bu maçın bilet satış fiyatlarını belirledi. Kulüp ayrıca, PFDK tarafından men cezası verilen kombine biletlilerin oturduğu Kuzey Alt Tribün C blok biletlerini de satışa sundu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, “PFDK’nın almış olduğu karar gereği; 30.10.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasında Kuzey Alt Tribün C blokta yer alan taraftarlarımızın bir sonraki ev sahibi olduğumuz müsabakaya (Konyaspor) girişlerinin engellenmesine karar verildi. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Adana Demirspor maçında bilet fiyatı değişimi öncesinde kale arkasından bilet alan taraftarlarımız, Konyaspor müsabakasında Doğu Üst tribünde misafirimiz olacak. Biletleri Passolig kartlarına yüklenecektir” ifadelerine yer verildi. 

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şu şekilde:
Batı Balkon: 300 TL,
Batı Alt Tribün 250 TL,
Batı Üst Tribün 250 TL,
Doğu Alt Tribün 80 TL,
Doğu Üst Tribün 60 TL,
Kuzey Üst Tribün 30TL,
Güney Alt Tribün 30 TL,
Misafir Tribün 39 TL.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK İl Müdürü Hasgül: ''İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor'

SGK İl Müdürü Hasgül: “‘İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor”

Kayserisporlu Mame Thiam'a Dünya Kupası yolu gözüktü

Kayserisporlu Mame Thiam’a Dünya Kupası yolu gözüktü

DAHA FAZLA
Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor’da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’daki çalışmaları yerinde inceledi

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu