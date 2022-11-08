Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Süper Ligin 14’üncü haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor’u konuk edecek. Sarı kırmızılı kulüp, bu maçın bilet satış fiyatlarını belirledi. Kulüp ayrıca, PFDK tarafından men cezası verilen kombine biletlilerin oturduğu Kuzey Alt Tribün C blok biletlerini de satışa sundu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, “PFDK’nın almış olduğu karar gereği; 30.10.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor karşılaşmasında Kuzey Alt Tribün C blokta yer alan taraftarlarımızın bir sonraki ev sahibi olduğumuz müsabakaya (Konyaspor) girişlerinin engellenmesine karar verildi. Kulübümüzün almış olduğu karar gereği, PFDK kararı ile ceza alan bloklarda bulunan kombine sahiplerinin koltukları bu maç için satışa açılacaktır. Adana Demirspor maçında bilet fiyatı değişimi öncesinde kale arkasından bilet alan taraftarlarımız, Konyaspor müsabakasında Doğu Üst tribünde misafirimiz olacak. Biletleri Passolig kartlarına yüklenecektir” ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından açıklanan bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon: 300 TL,

Batı Alt Tribün 250 TL,

Batı Üst Tribün 250 TL,

Doğu Alt Tribün 80 TL,

Doğu Üst Tribün 60 TL,

Kuzey Üst Tribün 30TL,

Güney Alt Tribün 30 TL,

Misafir Tribün 39 TL.