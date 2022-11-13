Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Ligin 14'ncü haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek olan Kayserispor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
- 13.11.2022 09:33
- Güncelleme: 13.11.2022 09:33
Hafta içi Türkiye Kupası maçı oynayan ve daha sonra ara vermeden Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Kayserispor çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Kayserispor’un Konyaspor’u konuk edeceği müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
1ha
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