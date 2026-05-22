Kayserispor, Konyaspor maçı sonrası PFDK'dan ceza
Kayserispor, Süper Ligin son haftasında Konyaspor maçında sevk edildiği PFDK'dan 'saha olayları' gerekçesiyle 220 Bin TL para cezasına çarptırıldı.
Süper Ligin son haftasında oynanan karşılaşmalarla ilgili PFDK kararları açıklandı. Kayserispor 2 gerekçeyle PFDK’ya sevk edilmişti. Sarı kırmızılı kulübe ‘saha olayları’ gerekçesiyle 220 Bin TL para cezası verilirken, ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle sevkin ceza tayinine yer olmadığı karar verildiği açıklandı.