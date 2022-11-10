Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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  • 10.11.2022 14:22
  • Güncelleme: 10.11.2022 14:35
Kayserispor - Konyaspor maçını Kadir Sağlam yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Konyaspor müsabakasına hakem Kadir Sağlam görevlendirildi. Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen Kadir Sağlam’a bu Candaş Elbil ve Furkan Ürün yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Onur Özütoprak belirlendi. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü belli olacak.

13 Ekim 2022 Pazar günü Kayseri RHG Enerji Türk Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Konyaspor müsabakası saat 17.00’de başlayacak. Kadir Sağlam bu sezon iki takımında ilk maçını yönetecek.

İHA

Kayseri Gündem
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