Kayserispor – Konyaspor maçını Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Kayserispor'un yarın Konyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından ligin 17’nci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Kayserispor’un deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı müsabakayı İstanbul bölgesi hakemi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Güldibi’nin yardımcılıklarını Erkan Akbulut ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Turgut Doman görevlendirildi. Yarın oynanacak müsabaka saat 14.30’da başlayacak.

