Kayserispor, 'Kötü ve Çirkin Tezahürat' cezasına abone
Kayserispor, taraftarının Konyaspor maçında 'kötü ve çirkin tezahürat' gerekçesiyle yine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 23.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Kayserispor, taraftarının Konyaspor maçında ‘çirkin ve kötü tezahürat’ gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Kayserispor Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.