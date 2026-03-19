Kayserispor kritik maçta bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Süper Lig’de 17 puanla son sıradayer alan Fatih Karagümrük, 20 puanla bir sıra üstünde yer alan Kayserispor’a konuk olacak. Alt sıraları ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta için çalışmalarını dün tamamlayan Kayserispor, maç saatini beklemeye koyuldu. Son iki maçı puansız kapatan Kayserispor’da cezası bulunan Dorukhan ile sakatlığı bulunan Bennasser bu günki maçın kadrosunda yer almayacak. Bugün oynanacak Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı saat 16.00’da başlayacak.