Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Kayserispor’un Kulüp Doktoru Fatih Vatansever, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da ayrılık yaşandı. Kayserispor’un Kulüp Doktoru Fatih Vatansever, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpte çalışan Vatansever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki farklı dönemde görev aldığım ve çalışmaktan gurur duyduğum Kayserispor’dan ayrılmış bulunuyorum. Çok zor geçmesi beklenen iki sezonu da başarılı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte öncelikle beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum sağlık ekibime, her iki dönemde çalıştığı değerli hocalarıma, sportif direktör ve idari menajerlerimize, malzeme ekibimize, medya ekibimize, tesis çalışanlarımıza, başkanlarımıza ve Kayserispor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın” dedi.