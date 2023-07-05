Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Kayserispor'un Kulüp Doktoru Fatih Vatansever, görevinden ayrıldığını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 05.07.2023 08:44
  • Güncelleme: 05.07.2023 10:17
  • 39
Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor’un Kulüp Doktoru Fatih Vatansever, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’da ayrılık yaşandı. Kayserispor’un Kulüp Doktoru Fatih Vatansever, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpte çalışan Vatansever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki farklı dönemde görev aldığım ve çalışmaktan gurur duyduğum Kayserispor’dan ayrılmış bulunuyorum. Çok zor geçmesi beklenen iki sezonu da başarılı bir şekilde tamamladık. Bu süreçte öncelikle beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum sağlık ekibime, her iki dönemde çalıştığı değerli hocalarıma, sportif direktör ve idari menajerlerimize, malzeme ekibimize, medya ekibimize, tesis çalışanlarımıza, başkanlarımıza ve Kayserispor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu

Erciyes A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman oldu

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayserispor, kombine bilet fiyatlarını belirledi

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Kayseri'de Yaz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çiçek, muhtarlarla bir araya geldi

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

OSB'yi Talas Bulvarı'na bağlayacak ana arterde inceleme

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

5
Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

Doç. Dr. Cüneyt Göçmez: 'Her şiddetli baş ağrısı beyin tümörü değildir'

6
KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

KANKA'da ilk Hollanda'dan sonra Kayseri'de gen tedavisi yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine zam beklentisi

Motorine zam beklentisi

Komşuların kavgası kanlı bitti

Komşuların kavgası kanlı bitti

DAHA FAZLA
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:

ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

ERÜ'nün QS Dünya Üniversiteleri 2024 sıralamasındaki başarısı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek takımlar belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek takımlar belli oldu

Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Kayserispor kulüp doktoru görevinden ayrıldı

Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı

Eski Beğendik Marketlere ait depo icradan satışa çıkarıldı