Kayserispor kümede kalma şansını zora soktu
Kayserispor, dün deplasmanda pozisyon bulamadığı rakibi Kasımpaşa'ya mağlup olarak kümede kalma şansını zora soktu.
Süper Ligin 28’nci haftasında 23 puanla 16’ncı sırada yer alan Kayserispor, 24 puanla 15’inci sırada yer alan Kasımpaşa’ya konuk oldu. Kayserispor pozisyon bulamadığı müsabakayı 2-0’lik skorla kaybetti. Net gol pozisyonu yakalayamayan Kayserispor’un 90 dakikada sadece 1 isabetli şut kaydetti. Küme düşme potasından çıkma fırsatını kaçıran sarı kırmızılılar gelecek hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek.