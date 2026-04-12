Kayserispor kümede kalma şansını zora soktu
Kayserispor, Kasımpaşa maçının ardından Fenerbahçe'ye de mağlup olarak kümede kalma şansını zora soktu.
Sezonun ilk haftalatrından itibaren alt sıralara yönelen ve uzun zamandır küme düşme potasında yer alan Kayserispor, gatih Karagümrük’ü yenerek moral bulmuştu. Sarı kırmızılılar geçen hafta küme düşme potasındaki rakiplerinden Kasımpaşa’ya yenilerek kümede kalma umudunu kazalttı. Kayserispor dün de 45 dakika iyi oynadığı müsabakada Fenerbahçe’ye 4-0’lık skorla yenilerek 29’uncu haftayı 23 puanla tamamladı. Kayseri ekibinin ligde kalabilmesi için geride kalan bütün maçları kazanması yetmeyecek, alt sıralardaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek.