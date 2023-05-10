Kayserispor kuvvet çalıştı

Süper Ligin 24’üncü haftasını maç yapmadan geçirecek olan Kayserispor’da futbolcular günü tek idmanla tamamladı. Sarı kırmızılılar kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve kuvvet çalışması yapıldı.

Fikstür gereği bu hafta maç yapmayacak olan sarı kırmızılılar bir sonraki hafta Alanyaspor ile karşılaşacak.