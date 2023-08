Kayserispor lig öncesi tat vermedi

Kayserispor, lig öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında sergilediği futbol ve aldığı farklı mağlubiyet ile şaşırttı.

Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, oynadığı 3. hazırlık maçında mağlup oldu. Tesislerde konuk ettiği Konyaspor’a her iki yarıda kalesinde gördüğü goller neticesinde 4-0 mağlup olan sarı kırmızılı ekipte, sergilenen futbol geçer not almadı. Müsabakayı izleyen taraftarlar, farklı mağlubiyet alan Kayserispor’un performansından memnun kalmazken Başkan Ali Çamlı, "Skor önemli değil. Bunlar hazırlık maçları. Her türlü sonuç çıkabilir. Önemli olan lig başlayınca alınacak sonuçlar" dedi.

Kayserispor, yeni sezon öncesi İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazanırken Gençlerbirliği’ni de 1-0 yenmişti.