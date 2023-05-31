Kayserispor, ligde 15. yenilgisini aldı

Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 34 maçta 145. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, deplasmanda dün Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 mağlup tamamladı. Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 15. yenilgisini alan sarı kırmızılılar, haftayı 49 puanla noktaladı. Sarı kırmızılılar, 14 mağlubiyetin 6’ini iç sahada alırken 9’ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor’un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:

1. Hafta Beşiktaş 1-0

3. Hafta Başakşehir 2-0

5. Hafta Fenerbahçe 2-0

8. Hafta Trabzonspor 2-1

14. Hafta Konyaspor 2-1

16. Hafta Alanyaspor 3-1

17. Hafta Karagümrük 4-2

18. Hafta Ankaragücü 2-1

20. Hafta Beşiktaş 2-0

23.Hafta Fenerbahçe 2-1

24.Hafta Antalyaspor 4-0

29.Hafta Galatasaray 6-0

31.Hafta Adana Demirspor 5-2

35.Hafta Alanyaspor 4-0

36.Hafta Fatih Karagümrük 2-0