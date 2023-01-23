Kayserispor, ligde 9. yenilgisini aldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 20 maçta 9. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 mağlup noktaladı. Beşiktaş karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan sarı kırmızılılar haftayı 26 puanla noktaladı.

Sarı kırmızlılar, 9 mağlubiyetin 4’ünü iç sahada alırken 5’ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor’un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:

1. hafta Beşiktaş 1-0

3. hafta Başakşehir 2-0

5. hafta Fenerbahçe 2-0

8. hafta Trabzonspor 2-1

14. hafta Konyaspor 2-1

16. hafta Alanyaspor 3-1

17. hafta Karagümrük 4-2

18. hafta Ankaragücü 2-1

20. hafta Beşiktaş 2-0