Kayserispor, ligde 9. yenilgisini aldı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 20 maçta 9. mağlubiyetini aldı.
- 23.01.2023 10:08
- Güncelleme: 23.01.2023 10:12
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 20 maçta 9. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 mağlup noktaladı. Beşiktaş karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan sarı kırmızılılar haftayı 26 puanla noktaladı.
Sarı kırmızlılar, 9 mağlubiyetin 4’ünü iç sahada alırken 5’ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor’un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:
1. hafta Beşiktaş 1-0
3. hafta Başakşehir 2-0
5. hafta Fenerbahçe 2-0
8. hafta Trabzonspor 2-1
14. hafta Konyaspor 2-1
16. hafta Alanyaspor 3-1
17. hafta Karagümrük 4-2
18. hafta Ankaragücü 2-1
20. hafta Beşiktaş 2-0