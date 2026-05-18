Kayserispor ligi 17. sırada tamamladı
Süper Lig’in 2025-2026 sezonu tamamlandı. Kayserispor ligi 30 puanla 17. sırada tamamladı. Aynı puana sahip Karagümrük ise son sırada yer aldı. Sarı kırmızılı takım oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 12 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 27 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 62 gol gördü. Kayseri temsilcisi eksi 35 averaj ile ligi bitirdi.