Kayserispor ligin en az gol atan ikinci takımı oldu
Kayserispor, 27 golle Süper Ligde bu sezon en az gol atan ikinci takım oldu.
Sezon öncesi 13 transfer yapan Kayserispor hücum hattına German Onugkha’yı almıştı. Sezonun ilk yarısı gol sıkıntısı çeken Kayseri ekibi devre arası da Fedor Chalov’u kadrosuna kattı. Sezon boyunca 27 gol atan sarı kırmızılılar 26 gol atan Kocaelispor’un ardından en az gol atan ikinci takım oldu. Kayserispor’un en golcü ismi 8 golle Onukgha olurken onu 7 golle Benes takip etti. Ligi 17’nci sırada tamamlayan Kayserispor küme düşmekten kurtulamadı.