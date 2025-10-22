Kayserispor ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı oldu

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada galibiyeti olmayan tek takım olan Kayserispor, Fatih Karagümrük ile birlikte en çok gol yiyen takım oldu. Kayseri ekibi ile İstanbul takımı geride kalan 9 haftada kalesinde 20 gol gördü. Kayserispor, Cuma günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile en çok gol yiyen takım oldu. Kayseri ekibi ile birlikte 6 gol atarak en az gol atan takım Eyüpspor kalesinde 11 gol gördü. Kayserispor ile en fazla gol yiyen Fatih Karagümrük ise Kayserispor ile birlikte 20 golle en fazla gol yiyen takım olurken rakip kalelere 8 gol attı.