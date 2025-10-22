  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı oldu

Kayserispor ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı oldu

Süper Ligin ilk 9 haftasında Eyüpspor ile birlikte 6 gol atarak en az gol atan takım olan Kayserispor, Fatih Karagümrük ile kalesinde 20 gol yiyen takım oldu.

Kayserispor ligin en az gol atan ve en çok gol yiyen takımı oldu

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada galibiyeti olmayan tek takım olan Kayserispor, Fatih Karagümrük ile birlikte en çok gol yiyen takım oldu. Kayseri ekibi ile İstanbul takımı geride kalan 9 haftada kalesinde 20 gol gördü. Kayserispor, Cuma günü karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile en çok gol yiyen takım oldu. Kayseri ekibi ile birlikte 6 gol atarak en az gol atan takım Eyüpspor kalesinde 11 gol gördü. Kayserispor ile en fazla gol yiyen Fatih Karagümrük ise Kayserispor ile birlikte 20 golle en fazla gol yiyen takım olurken rakip kalelere 8 gol attı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yağma suçuyla yargılanan şahıslar hakkında karar çıktı
Yağma suçuyla yargılanan şahıslar hakkında karar çıktı
Esrar elde etmek için kenevir ekme suçuyla yargılanan sanıkların cezası belli oldu
Esrar elde etmek için kenevir ekme suçuyla yargılanan sanıkların cezası belli oldu
Kayıp olan 1'i çocuk 3 kişi bulundu
Kayıp olan 1’i çocuk 3 kişi bulundu
Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Amatör maç sonrası çıkan kavga adliyeye taşındı
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Meslek lisesi öğrencilerinden Gazze'ye yardım eli
Hoca Hasan Medresesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Hoca Hasan Medresesi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!