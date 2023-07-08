Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda bulunan locaları satışa çıkartıyor.

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  • 08.07.2023 12:11
  • Güncelleme: 08.07.2023 12:33
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Kayserispor, locaları satışa çıkartıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda bulunan locaları satışa çıkartıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 sezonunda sahasında oynayacağı maçlar öncesi locaları satışa sunacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yer alan localar birkaç gün içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Localarımız satışa çıkıyor 2023-2024 Sezonunda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda sahaya çıkacak olan Kayserispor’umuzu locanızdan takip edin. Satışa çıkan localar için Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Akın’ı 0 541 317 07 84 numaralı telefondan arayarak başvurabilirsiniz” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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