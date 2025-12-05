Kayserispor'lu Abdulsamet, bahis gerekçesiyle Burak gözaltına alındı

  • Haberler
Geçtiğimiz günlerde bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan Kayserispor'lu futbolcu Abdulsamet Burak'ın sabah saatlerinde düzenlenen düzenlenen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alındığı kaydedildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bahis açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Kayserispor’un sezon başında Adana Demirspor’dan transfer ettiği Abdulsamet Burak’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi

