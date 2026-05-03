- Haberler
- Gündem
- Kayserispor maç gününde Passolig kart ile raylı sistem 17.30 - 22.30 arası ücretsiz olacak
Kayserispor maç gününde Passolig kart ile raylı sistem 17.30 - 22.30 arası ücretsiz olacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'un 3 Mayıs Pazar günü oynayacağı maça Kayserili vatandaşları davet ederek, 'Şehrimizin kalbi yine tribünlerde atacak. Kıymetli hemşehrilerimi şehrimizin markası Kayserispor'u yürekten desteklemeye davet ediyorum. Passolig kart ile raylı sistemin 17.30 - 22.30 arasında taraftarımıza ücretsiz olduğunu hatırlatmak istiyorum' dedi.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ikas Eyüpspor'u RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de konuk ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un bu maçına Kayserili vatandaşları davet etti. Başkan Büyükkılıç “Kayserispor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ikas Eyüpspor'u RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de konuk ediyor. Şehrimizin kalbi yine tribünlerde atacak. Kıymetli hemşehrilerimi şehrimizin markası Kayserispor'u yürekten desteklemeye davet ediyorum. Passolig kart ile raylı sistemin 17.30 - 22.30 arasında taraftarımıza ücretsiz olduğunu hatırlatmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.