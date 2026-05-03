  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor maç gününde Passolig kart ile raylı sistem 17.30 - 22.30 arası ücretsiz olacak

Kayserispor maç gününde Passolig kart ile raylı sistem 17.30 - 22.30 arası ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'un 3 Mayıs Pazar günü oynayacağı maça Kayserili vatandaşları davet ederek, 'Şehrimizin kalbi yine tribünlerde atacak. Kıymetli hemşehrilerimi şehrimizin markası Kayserispor'u yürekten desteklemeye davet ediyorum. Passolig kart ile raylı sistemin 17.30 - 22.30 arasında taraftarımıza ücretsiz olduğunu hatırlatmak istiyorum' dedi.

Kayserispor maç gününde Passolig kart ile raylı sistem 17.30 - 22.30 arası ücretsiz olacak

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ikas Eyüpspor'u RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de konuk ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un bu maçına Kayserili vatandaşları davet etti. Başkan Büyükkılıç “Kayserispor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ikas Eyüpspor'u RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de konuk ediyor. Şehrimizin kalbi yine tribünlerde atacak. Kıymetli hemşehrilerimi şehrimizin markası Kayserispor'u yürekten desteklemeye davet ediyorum. Passolig kart ile raylı sistemin 17.30 - 22.30 arasında taraftarımıza ücretsiz olduğunu hatırlatmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Su Debisi Yükselen Zamantı Irmağı'nda Kano Merkezi Yeniden Sular Altında Kaldı
Su Debisi Yükselen Zamantı Irmağı’nda Kano Merkezi Yeniden Sular Altında Kaldı
Görme Engelliler Milli Takımı, Erciyes Cup'ın şampiyonu oldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Görme Engelliler Milli Takımı, Erciyes Cup’ın şampiyonu oldu⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan Kenetlenme Çağrısı
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın’dan Kenetlenme Çağrısı
Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı
Milletvekili Çopuroğlu, 'Bizler, geçmişine sahip çıkan bir anlayışın temsilcileriyiz'
Milletvekili Çopuroğlu, "Bizler, geçmişine sahip çıkan bir anlayışın temsilcileriyiz"
'Birlik Söyleşileri'nin Konuğu Dursun Ataş Oldu
“Birlik Söyleşileri’nin Konuğu Dursun Ataş Oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!