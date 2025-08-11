  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor maçında, vefat eden tesis sorumlusu unutulmadı

Kayserispor maçında, vefat eden tesis sorumlusu unutulmadı

Kayserispor ile Erciyes 38 FK arasında dün oynanan hazırlık maçında futbolcular ısınmaya üzerinde, geçtiğimiz hafta vefat eden Kayserispor tesis sorumlusu Erdal Duran'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı.

Kayserispor maçında, vefat eden tesis sorumlusu unutulmadı

Kayserispor, dün Erciyes 38 FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakadan önce iki takım futbolcuları ısınmaya Erdal Duran’ın fotoğrafının olduğu “Kalbimizdesin” yazılı tişörtle çıktı. Ayrıca müsabakadan önce de 1 dalikalık saygı duruşunda bulunuldu. Geçen hafta hayatını kaybeden kulüp tesis sorumlusu Erdal Duran’ın fotoğrafı müsabaka öncesi skorborda da yansıtıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Artmak Şenliği'ne Coşkulu Katılım
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Düğün değil bayram değil: Murat Molu, Milletvekili Adaylığını Açıkladı
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
Türkiye'nin gökyüzüne açılan kapısı: TOMTAŞ ve Kayseri Tayyare Fabrikası
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
12 Ağustos gecesi gözler havada: Perseid Meteor Yağmuru
'D. Mehmet Doğan'ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
'D. Mehmet Doğan’ın Nöbetini Sürdüreceğiz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!