Kayserispor maçında, vefat eden tesis sorumlusu unutulmadı
Kayserispor ile Erciyes 38 FK arasında dün oynanan hazırlık maçında futbolcular ısınmaya üzerinde, geçtiğimiz hafta vefat eden Kayserispor tesis sorumlusu Erdal Duran'ın fotoğrafının olduğu 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtle çıktı.
Kayserispor, dün Erciyes 38 FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakadan önce iki takım futbolcuları ısınmaya Erdal Duran’ın fotoğrafının olduğu “Kalbimizdesin” yazılı tişörtle çıktı. Ayrıca müsabakadan önce de 1 dalikalık saygı duruşunda bulunuldu. Geçen hafta hayatını kaybeden kulüp tesis sorumlusu Erdal Duran’ın fotoğrafı müsabaka öncesi skorborda da yansıtıldı.