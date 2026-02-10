Kayserispor mağlubiyet serisine devam etti
Kayserispor, dün Kocaelispor'a 2-1'lik skorla yenilerek mağlubiyet serisine devam etti ve küme düşme potasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan ve küme düşme potasında bulunan Kayserispor dün Kocaelispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar müsabakayı 2-1’lik skorla kaybederek 15 puanda kaldı. Ligde 17’nci sırada kalan Kayserispor kümede kalma ihimalini azaltmaya devam ediyor. Ligde 7 maçtır kazanamayan Kayserispor sezonun 22’nci haftasında Göztepe deplasmanına gidecek.