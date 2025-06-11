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  • Kayserispor Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı

Kayserispor Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı

Kayserispor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Kayserispor Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı

Kayserispor’da teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Markus Gisdol. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.

Haber Merkezi

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