Kayserispor Markus Gisdol ile 2 senelik sözleşme imzaladı

Kayserispor’da teknik direktör Sergej Jakirovic ile yolların ayrılmasının ardından Alman teknik direktör Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş Geldin Markus Gisdol. Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Markus Gisdol ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Markus Gisdol'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.