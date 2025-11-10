Kayserispor milli araya mağlubiyetle girdi

Sezonun ilk 10 haftasında 6 beraberlik 4 yenilgi alan Kayserispor sezonun ilk galibiyetini 22’inci hafta Kasımpaşa karşısında aldı. Sarı kırmızılılar dün oynanan 12’inci hafta müsabakasında ise Fenerbahçe’ye konuk oldu. İlk 37 dakikası golsüz geçen maçta Kayserispor, 2 dakikada 2 gol yiyerek devreye 2-0 geride girdi. Sarı lacivertliler ikinci yarıda 2 gol daha buldu. Kayseri ekibi son haftalardaki golleriyle öne çıkan Onugkha ile 2 gol bulsa da 4-2’lik skorla yenilmekten kurtulamadı. Kayserispor bu skor ile milli maçlar nedeniyle lige verilen araya mağlubiyetle girmiş oldu.