Kayserispor milli araya mağlubiyetle girdi

Kayserispor, dün Fenerbahçe'ye yenilerek milli maçlar nedeniyle lige verilen araya mağlubiyetle girdi.

Sezonun ilk 10 haftasında 6 beraberlik 4 yenilgi alan Kayserispor sezonun ilk galibiyetini 22’inci hafta Kasımpaşa karşısında aldı. Sarı kırmızılılar dün oynanan 12’inci hafta müsabakasında ise Fenerbahçe’ye konuk oldu. İlk 37 dakikası golsüz geçen maçta Kayserispor, 2 dakikada 2 gol yiyerek devreye 2-0 geride girdi. Sarı lacivertliler ikinci yarıda 2 gol daha buldu. Kayseri ekibi son haftalardaki golleriyle öne çıkan Onugkha ile 2 gol bulsa da 4-2’lik skorla yenilmekten kurtulamadı. Kayserispor bu skor ile milli maçlar nedeniyle lige verilen araya mağlubiyetle girmiş oldu.

Haber Merkezi

