Kayserispor milli maç arasına 2 puanla girdi
Kayserispor, ilk 3 haftada aldığı 2 beraberlik 1 yenilgiyle milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 2 puanla girdi.
Sezonun ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabaka ertelenen Kayserispor, ikinci hafta Başakşehir ile İstanbul’da berabere kaldı. Geçen hafta sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Bu maçı kaybeden Kayseri ekibi, dün de Süper Lig’in yeni takımlarından Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. 90’ıncı dakikada öne geçen Kayserispor, uzatma dakikalarında golü yiyerek maçı 1-1’lik sonuçla tamamladı. Sarı kırmızılılar, Eylül ayının ilk haftasında oynanacak olan milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 2 puanla girdi.