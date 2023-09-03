Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

 Sezona transfer yasağı ile giren Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya 6 puanla girdi.

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  • 03.09.2023 12:50
  • Güncelleme: 03.09.2023 12:50
Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

İki sezon transfer yapamayan ve takviye yapamadan üçüncü sezona çıkan Kayserispor ilk hafta Galatasaray’ı konuk etti. Renktaşı ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, ikinci haftada İstanbulspor deplasmanına gitti. Bu maçtan da beraberlikle ayrılan Kayserispor ilk galibiyeti üçüncü hafta aldı. Kayseri ekibi evinde ağırladığı Samsunspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Dün de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele eden Kayserispor, Akdeniz ekibi ile yenişemedi. Çıktığı dört maçın üçünden beraberlikle birinden galibiyetle ayrılan Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen araya 6 puanla girdi. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan sarı kırmızılılar 5’nci hafta Gaziantepspor’u misafir edecek.

1ha

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