Kayserispor milli maç arasına 6 puanla girdi

İki sezon transfer yapamayan ve takviye yapamadan üçüncü sezona çıkan Kayserispor ilk hafta Galatasaray’ı konuk etti. Renktaşı ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, ikinci haftada İstanbulspor deplasmanına gitti. Bu maçtan da beraberlikle ayrılan Kayserispor ilk galibiyeti üçüncü hafta aldı. Kayseri ekibi evinde ağırladığı Samsunspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Dün de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele eden Kayserispor, Akdeniz ekibi ile yenişemedi. Çıktığı dört maçın üçünden beraberlikle birinden galibiyetle ayrılan Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen araya 6 puanla girdi. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan sarı kırmızılılar 5’nci hafta Gaziantepspor’u misafir edecek.