Kayserispor milli maç nedeniyle lige verilen arada idmanlara başladı
Kayserispor milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dört günlük iznin ardından antrenmanlarına bugün başladı.
Süper Ligin 12’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan ve mağlup olan Kayserispor’da futbolcular 4 gün izin yaptı. Sarı kırmızılılar iznin ardından bugün çalışmalara başladı. Öğle saatlerinde yağmur altında gerçekleşen idmanda futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Radomir Djakovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takım kadrosunda yer alan futbolcular antrenmanda yer almadı.