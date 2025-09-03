  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor

Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor

Kayserispor, Süper Lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor

Haftasonu Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik skorla ayrılan Kayserispor bir gün aradan sonra çalışmalarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle bu hafta müsabaka oynanmayacak olmasına rağmen sarı krımızılılar yoğun şekilde çalışıyor.

Kayseri ekibi bugün sabah saatlerinde teknik direktör Mrkus Gisdol idaresinde gerçekleşen antrenmanda şut ve pas ağırlıklı çalıştı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri'ye geliyor
Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivali için Kayseri’ye geliyor
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
Mevlit Kandili: Hazreti Muhammed (a.s.)'ın Doğum Günü
TDV Diyanet Bursları için başvurular başladı
TDV Diyanet Bursları için başvurular başladı
Ziyagökalp Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Ziyagökalp Mahallesi'ne Yeni Aile Sağlığı Merkezi Müjdesi
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler
Sarıoğlan'da 38 Milyon TL'lik Yatırım ve Hizmetler
Hacılar Kayseri Caddesi yenileniyor
Hacılar Kayseri Caddesi yenileniyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!