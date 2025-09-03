Kayserispor, milli maç nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam ediyor
Kayserispor, Süper Lige verilen arada çalışmalarına kulüp tesislerinde devam ediyor.
Haftasonu Kocaelispor ile karşılaşan ve sahadan 1-1’lik skorla ayrılan Kayserispor bir gün aradan sonra çalışmalarına devam ediyor. Milli maçlar nedeniyle bu hafta müsabaka oynanmayacak olmasına rağmen sarı krımızılılar yoğun şekilde çalışıyor.
Kayseri ekibi bugün sabah saatlerinde teknik direktör Mrkus Gisdol idaresinde gerçekleşen antrenmanda şut ve pas ağırlıklı çalıştı.