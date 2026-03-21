Kayserispor milli maç nedeniyle verilen araya 23 puanla girdi
Kayserispor, dün oynanan maçta Fatih Karagümrük'ü yenerek milli maç nedeniyle verilen araya 23 puanla girdi.
Süper Ligde geride kalan 26 haftada 3 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi alan Kayserispor sezonun 4’üncü galibiyetini dün Fatih Karagümrük’e karşı aldı. Onugkha’nın golü ile 3 puanı hanesine yazdıran Kayserispor galibiyeti taraftarıyla kutladı. Bu galibiyet ile küme düşme potasından çıkmak için umutlanan Kayserispor ligin 28’inci haftasında 1 puan üstünde bulunan Kasımpaşa ile karşılaşacak.