Kayserispor - Niğde Belediyesi Türkiye Kupası maçının biletleri satışa çıktı

Kayserispor'un yarın Niğde Belediyesi Spor Kulübü ile oynayacağı Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçının biletleri satışa çıktı.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Kayserispor, Türkiye Kupası 3’üncü tur maçında yarın Niğde Belediyesi Spor’u konuk edecek. Yarın oynanacak olan ve saat 20.30’da başlayacak maçın biletleri saat 11.00’de satışa çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuzun Türkiye Kupası 3. Eleme turunda 28 Ekim Salı günü saat 20.30'da Niğde Belediyespor ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passo tarafından saat 11.00'de satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi.
 

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı; 
Batı Balkon: 100 TL,
Batı Alt: 100 TL,
Doğu Üst: 100 TL,
Kuzey Üst: 50 TL,
Misafir Tribünü: 50 TL.

Haber Merkezi

