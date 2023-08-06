Kayserispor otobüsüne yeni makyaj

Kayserispor profesyonel takımının kullandığı otobüse giydirme yapıldı. Yeni sponsorun ismi, otobüs üzerindeki yerini aldı.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un seyahatlerde kullandığı 38 KS 835 plakalı otobüsün giydirmesi gerçekleştirildi. Yeni sezona yeni bir isim sponsoru ile başlayacak olan Kayserispor’un geçen sezon siyah renkte kullandığı otobüs bu sezon kırmızı olarak trafikteki yerini alacak.

İçerisinde fazla bir değişikliğin yapılmadığı otobüsün yeni görüntüsü sarı kırmızılı taraftarların da beğenisini kazandı.