Kayserispor PFDK'ya abone oldu: 1 idarecisi ve 2 görevlisi disiplinde

TFF tarafından Süper Ligin 31’nci haftasında PFDK’ya sevkleri açıklandı. Kayserispor ile ilgili sevkler şu şekilde, “Kayserispor Kulübü’nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın, Kayserispor görevlileri Okan Akkaya ile Fatma Arman’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” açıklandı.