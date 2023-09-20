Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Gaziantep FK maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi.

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  • 20.09.2023 12:03
  • Güncelleme: 20.09.2023 14:37
Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Gaziantep FK maçı sonrası PFDK’ya sevk edildi.

Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Sarı kırmızılılar, ligin 5. haftasında oynadığı ve 2-0 kazandığı Gaziantep FK maçı sonrası "talimatlara aykırı hareketi” ettiği gerekçesi ile PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada; "Mondihome Kayserispor Kulübü’nün 16.09.2023 tarihinde oynanan Mondihome Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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