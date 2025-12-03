- Haberler
Kayserispor, Rizespor deplasmanında bile 'çirkin ve kötü tezahürattan' PFDK'ya sevk edildi
Neredeyse her maçında disiplin cezası alan Kayserispor, Rizespor deplasman maçında da taraftarının 'çirkin ve kötü tezahürat' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Ligin 14’üncü haftasında oynanan maçlardan sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevkler açıklandı. Kayserispor’un Disiplin Kurulu’na sevki şu şekilde açıklandı: “Kayserispor Kulübü’nün 29.11.2025 tarihinde oynanan Rizespor - Kayserispor Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”