Kayserispor, Rizespor hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçı öncesi son antrenmanını yaparak çalışmalarını tamamladı.
Kayserispor, Süper Ligin 14’üncü haftasında yarın Rizespor’a konuk olacak. Dün taktik ağırlık çalışan sarı kırmızılılar bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Rizespor hazırlıklarını tamamladı. Öğleden sonra Rize’ye hareket edecek olan Kayseri ekibi maç saatini bekleyecek. Rizespor ile Kayserispor arasında yarın oynanacak müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Müsabaka saat 14.30’da başlayacak.